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20:05 17.12.2021

Зеленский подписал закон о военных капелланах

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Зеленский подписал закон о военных капелланах

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей в пятницу, 17 декабря, подписал закон № 1915-ІХ "О Службе военного капелланства", который парламент принял 30 ноября.

"Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных", - прокомментировал Зеленский подписанный документ, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также поблагодарил представителей Совета церквей за помощь украинским военнослужащим.

"Хочу попросить: если будет от вас какой-либо публичный сигнал о поддержке процесса мирного урегулирования, то буду очень благодарен", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский особо отметил системную помощь церквей и религиозных организаций в борьбе с пандемией COVID-19.

Во время встречи также поднимали проблему реформы интернатов и противодействия домашнему насилию. В частности, речь шла о необходимости эффективной реакции правоохранительных органов на подобные случаи. В этом контексте затронули вопросы ратификации Стамбульской конвенции. Президент отметил, что его принятие лежит в плоскости деятельности Верховной Рады.

"Когда мы говорим о насилии в семьях, мне кажется, нужно урегулировать на законодательном уровне, как решать такие моменты, поддерживая семьи", – сказал Зеленский.

"В любом случае, такие вопросы должны обсуждаться в широком круге, и считаю, что Совет церквей должен иметь представителей при обсуждении этого или альтернативного законодательного акта, который защитит людей", – добавил он.

Теги: #подписание #капелланы #закон
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