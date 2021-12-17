Потерпевшие по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове через суд требуют от государства возмещения ущерба

Родственники трех человек, погибших в результате теракта возле Дворца в Харькове в феврале 2015 года, подают иск к государству с требованием возместить им ущерб, сообщил их представитель Олег Головков.

"В понедельник подаем иск во Фрунзенский райсуд Харькова. Это иск к государству Украина в лице Кабинета министров. Вторым ответчиком указана Государственная казначейская служба. Исковое требование - возместить ущерб, нанесенный смертью человека в результате террористического акта", - сказал Головков корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Головков уточнил, что представляет интересы трех потерпевших - Марины Толмачевой, потерявшей в результате теракта мужа, а также Андрей Дидыка и Валентины Рыбальченко, потерявших в результате теракта сыновей. Каждый из потерпевших требует возместить ущерб в сумме 5 млн грн.

"Мы обосновываем наш иск тем, что за несколько лет судебного расследования государство, вместо того чтобы обеспечить законные права потерпевших, своими действиями освободило обвиняемых от уголовного преследования. Во-вторых, сам момент проведения теракта нарушает право на безопасную среду обитания, то есть государство не обеспечило безопасность. Кроме того, мы обращались за досудебным урегулированием. Ни одно из полномочных лиц государства не приняло на себя обязательств не только по возмещению ущерба, но и по вступлению в переговоры. Мы обращались к президенту, в Офис президента, в СНБО и в Генпрокуратуру. В качестве ответа мы получили лишь формальные отписки", - сказал Головков.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

28 декабря 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорил их к пожизненному заключению. Суд изменил меру пресечения до вступления приговора в силу с содержания под стражей на личное обязательство и освободил их.

29 декабря 2019 года все трое были переданы на территорию ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В январе 2020 года адвокаты всех обвиняемых подали апелляционные жалобы. Адвокаты Дворникова требуют в связи с неполнотой судебного рассмотрения отменить приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение. Адвокаты Тетюцкого и Башлыкова требуют отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство.

25 сентября 2020 года Харьковский апелляционный суд объявил в розыск Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова и остановил производство по делу на время их розыска