"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам

АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с повышенным спросом в период новогодних праздников назначает шесть дополнительных поездов.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, в частности, назначаются поезда №266/265 Киев-Херсон, №222/221 Херсон - Киев, №123/124 Киев - Одесса, №239/240 Киев - Ужгород, №170/253 Киев - Харьков и №173/192 Киев - Львов.

Так, поезд №266/265 Киев-Херсон будет отправляться из Киева и Херсона 31 декабря.

Поезд №222/221 Херсон - Киев - отправление из Киева и Херсона также 31 декабря.

Поезд №123/124 Киев - Одесса - отправление из Киева 31 декабря, из Одессы - 1 января.

Поезд №239/240 Киев - Ужгород - отправление из Киева с 24 декабря по 8 января, через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении, из Ужгорода, поезд будет отправляться в 22:26 и будет прибывать в Киев в 14:45.

Поезд №170/253 Киев - Харьков - отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. Обратно поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 08:28.

Поезд №173/192 Киев - Львов - отправление из Киева 31 декабря в 06:57, во Львов он будет прибывать в 16:58. Из Львова отправление будет 31 декабря в 23:19, а прибытие в Киев в 06:26.