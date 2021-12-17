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14:17 17.12.2021

Возле пунктов пропуска с Польшей уже вторые сутки простаивает до 500 грузовиков

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Возле пунктов пропуска с Польшей уже вторые сутки простаивает до 500 грузовиков

На автомобильных пунктах пропуска Украины с Республикой Польша в настоящее время простаивает до 500 грузовиков из-за новых карантинных ограничений со стороны Польши, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем.

"В ночь с 14-го на 15 декабря правительство Польши усилило карантинные ограничения, и теперь для въезда на территорию Польши водители грузового транспорта должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем через 24 часа. Из-за того, что решение было введено без предупреждения, водители узнали о нем только на месте. Около пунктов пропуска выстроились очереди длиной в несколько километров. На пунктах пропуска Ягодин транспортный поток упал на 400%, в Краковце – развернули 70% всего грузового транспорта. Около пунктов пропуска уже вторые сутки простаивает до 500 грузовиков", - написал он на своей Facebook-странице в пятницу.

По словам Найема, Волынская государственная администрация, областной совет и местные работники пограничной и таможенной службы очень оперативно отреагировали на ситуацию.

"В первые 12 часов на пунктах пропуска начала работу государственная лаборатория для проведения ПЦР-тестирования, к которым присоединились также частные структуры, которые помогают с оперативным проведением тестов. Пограничная и таможенные службы усилили въездное направление, увеличили количество инспекторов, максимально ускоривших таможенное оформление", - рассказал замминистра.

"Относительно ограничений со стороны польской стороны есть надежда, что в ближайшее время правительство Республики Польша внесет изменения в соответствующие постановления и исключит из перечня водителей грузовых транспортных средств", - подытожил он.

Как сообщалось, граждане, прибывающие в Польшу из-за границ ЕС, в том числе из Украины, с 15 декабря, кроме сертификата о вакцинации, должны предоставить негативные результаты теста SARS-CoV-2 на польском или английском языке. Это требование не касается учащихся, получающих образование на территории Польши или в соседней стране, опекунов, сопровождающих их, детей, посещающих детсады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

 

Теги: #грузовики #польша #мининфраструктуры #граница
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