Половина украинцев готова сопротивляться российской интервенции, при чем треть с оружием в руках, менее четверти попытается уехать – соцопрос КМИС

Сопротивляться российскому вторжению готовы 50,2% украинцев, при чем каждый третий (33,3%) готов оказывать вооруженное сопротивление, а готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления 21,7% опрошенных, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 2-11 ноября.

На вопрос "в случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если да, то каких именно" о намерениях в случае российской агрессии выехать в более безопасный регион заявили 14,8% респондентов, выехали бы заграницу 9,3%, ничего бы не делали 18,6%. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на западе до 37,2% на востоке страны, в частности, готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на западе до 25,6% на востоке.

В КМИС отмечают, что в сентябре 2015 года проводили аналогичный опрос о методах сопротивления интервентам или оккупантам, по результатам которого 23,8% респондентов ответили, что будут оказывать вооруженное сопротивление, а 28,6% – сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления, таких, как демонстрации, протесты, марши, бойкоты, забастовки, гражданское неповиновение. В целом, одним или иным способом оказывать сопротивление были готовы 52,4% респондентов.

Опрос КМИС проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 2003 респондентов во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, и 1,1% для показателей, близких к 5%.