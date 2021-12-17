Зеленский собирает украинских дипломатов 21-22 декабря в Карпатах

Ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" пройдет 21-22 декабря в Ивано-Франковской области.

Мероприятие откроет президент Украины Владимир Зеленский, который очертит украинским послам ключевые задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, сообщает пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подведет дипломатические итоги 2021 года и расскажет о приоритетах работы МИД Украины в 2022 году. Таковыми будут дальнейшее укрепление проактивной внешней политики нашего государства, противодействие российской агрессии, открытие новых внешних рынков для украинских экспортеров и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов украинских граждан за границей, упрощение условий их поездок в разные страны мира.

Во второй день конференции пройдут пленарные сессии с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Почетным гостем конференции станет министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, который обратится с речью к послам Украины.

С видеообращением к участникам конференции также обратится новый федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.