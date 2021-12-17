ВСУ в 2021 году получило 3 тыс. основных образцов вооружения и военный техники и 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Вооруженные силы Украины в 2021 году получило 3 тыс. основных образцов вооружения и военный техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения и 3,6 млн единиц артиллерийских выстрелов.

"Вооруженные силы в этом году получили более 3 тыс. основных образцов вооружения и военный техники, 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения, 3,6 млн единиц артиллерийских выстрелов и другое вооружение и боеприпасы", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Кроме того, премьер добавил, что в ВСУ поставлены новые беспилотники, начато строительство "Корветов", разрабатываются ракетные комплексы, а также, благодаря международной помощи, получено два патрульных катера.