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04:45 17.12.2021

В ПриватБанке заговорили о его приватизации в 2024 году за очень большую сумму

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Если правительство примет окончательное решение о приватизации ПриватБанка, он может быть продан в 2024 году за очень большую сумму, сообщает издание "НВ" со ссылкой на слова главы правления ПриватБанка Герхард Беш.

"Мы планируем провести приватизацию, если акционер окончательно примет такое решение в 2024 году. Это не за горами. Время бежит очень быстро. Относительно цены я думаю, что сейчас было бы слишком рано и непрофессионально давать публичную оценку", - заявил Беш на организованном медиахолдингом НВ гала-ивенте "Украина и мир 2022" в четверг вечером.

По его мнению, учитывая результаты деятельности банка за последние годы, а также план на следующие три года, "это актив, который будет иметь очень высокую продажную цену".

Теги: #приватизация #украина #приватбанк
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