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17:22 16.12.2021

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

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Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранение один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Песок враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении в Facebook.

В направлении Золотого-4 и Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #ситуация
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