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14:15 16.12.2021

КГГА 16-17 декабря подсветят крымскотатарским орнаментом "орьнек"

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КГГА 16-17 декабря подсветят крымскотатарским орнаментом "орьнек"

Здание Киевской городской государственной администрации на ул. Крещатик подсветят крымскотатарским традиционным орнаментом "орьнек", который был признан ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия.

"По случаю принятия решения и при содействии Ассоциации городов Украины, с которой 13 сентября 2021 года Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО подписала Меморандум о сотрудничестве, в течение 16-17 декабря здание КГГА на Крещатике (г. Киев) будет подсвечено орнаментом орьнек с использованием технологии 3D mapping", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщалось, на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже было принято решение о включении орнамента в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

 

Теги: #орьнек_орнамент #кгга #подсветка
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