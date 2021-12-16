В Украине наиболее востребованными в 2021 году были специалисты в продажах, ІТ, банках, маркетинге и логистике

Наиболее востребованными в 2021 году были специалисты в продажах, ІТ, банках и инвестициях, маркетинге, рекламе и PR, транспорте и логистике, говорится в исследовании экспертно-аналитического центра grc.ua.

"Поиск персонала на протяжении года показал прирост более чем в два раза", - сказала руководитель экспертно-аналитического центра grc.ua Руслана Березовская на пресс-брифинге на тему: "Рынок труда в 2021 году. Итоги, тренды по цифрам и фактам. Прогнозы на 2022 год" в четверг.

В частности, в продажах, ІТ, банках и инвестициях, маркетинге, рекламы и PR, транспорте и логистике прирост вакансий составил от 91% до 174%.

В то же время, наименее затребованными в 2021 году были специалисты в страховании, высшем менеджменте, юриспруденции, в спортивной, фитнес и бьюти индустрии, государственной службе и некоммерческих организацииях.

Согласно исследованию, лидерами по наибольшему количеству вакансий являются Киев, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Львовская, и Киевская области.

В ТОП-5 сфер с самой большой средней заработной платой вошли: ІТ и коммуникация (54 тыс. грн), топ-менеджмент (43,6 тыс. грн), консультирование (26,2 тыс. грн), строительство и недвижимость (24,8 твс. грн), государственная служба (23,1 тыс. грн).

В ТОП-5 сфер с самыми низкими средними зарплатами вошли: туризм и рестораны (13,2 тыс. грн), медицина (13 тыс. грн), начальная карьера (12,2 тыс. грн), рабочий персонал (11,9 тыс. грн), административный персонал (10,7 тыс. грн).