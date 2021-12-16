ЮНЕСКО включило крымскотатарский орнамент "орьнек" в список нематериального культурного наследия

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует включение ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия крымскотатарского традиционного орнамента.

"Поздравляю крымскотатарский народ и всю Украину со знаковой победой. ЮНЕСКО внесло традиционный крымскотатарский орнамент "орьнек" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это достойное признание самобытности кырымлы и красоты культурной мозаики Украины", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

Как уточнил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, решение было принято на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже.

"Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма невероятна и ее необходимо оберегать. На международном уровне. Благодарен Евгению Нищуку за начало этой инициативы, а командам Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел за то, что мы завершили это ответственное дело", - написал Ткаченко в Telegram-канале.