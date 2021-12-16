НАТО не должно Украине ничего, но Украина будет форпостом в случае полномасштабной войны с РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, в случае полномасштабной войны со стороны России НАТО не должно Украине ничего, но именно Украина будет форпостом противостояния.

"Если будет полномасштабная война (с РФ – ИФ), то мы понимаем количество жертв, миллионы жертв, потому мы этого не хотим, как любая цивилизованная страна. Если может быть эскалация, про которую все говорят, и иногда соседи (Россия – ИФ) пугают государства Европейского Союза и Украину, пытаются это делать, то это выглядит провокационно и небезопасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. НАТО, если не выстоит украинская армия, должно всем своим странам, потому что НАТО бережет именно страны-члены НАТО. А форпост сегодня - Украина, которая не является членом НАТО", - заявил Зеленский на брифинге по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.