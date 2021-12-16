События

10:36 16.12.2021

СБУ ликвидировала ячейку "ИГИЛ" в Киеве, среди участников - пять граждан РФ

1 мин читать
СБУ ликвидировала ячейку "ИГИЛ" в Киеве, среди участников - пять граждан РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию в Киеве, в результате чего в украинской столице была прекращена деятельность центра международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщается на сайте спецслужбы в четверг.

"Руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года. По предварительным данным, в состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков Исламского государства на территории Ближнего Востока. Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.

Для маскировки незаконного пребывания в Киеве злоумышленники рассредоточились по разным адресам в городе. В ходе обысков правоохранители обнаружили у них оружие и боеприпасы, поддельные документы, средства связи и направили их на экспертизу.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие для привлечения к ответственности причастных к противоправной деятельности лиц.

Теги: #киев #ячейка #игил
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 16.12.2021
Турецкая Bosphorus Development начнет строительство первого проекта в Киеве в начале 2022 года

Турецкая Bosphorus Development начнет строительство первого проекта в Киеве в начале 2022 года

08:25 16.12.2021
На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

15:30 15.12.2021
Прививок от COVID-19 в Киеве сделано более 3,3 млн, полный курс вакцинации прошли 1,65 млн киевлян

Прививок от COVID-19 в Киеве сделано более 3,3 млн, полный курс вакцинации прошли 1,65 млн киевлян

12:52 15.12.2021
Киев планирует утвердить Генплан в 2022 году – Кличко

Киев планирует утвердить Генплан в 2022 году – Кличко

14:12 14.12.2021
Огни на главной ёлке Киева зажгутся 18 декабря

Огни на главной ёлке Киева зажгутся 18 декабря

13:55 13.12.2021
В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

07:46 13.12.2021
Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве восстановлено

Движение по бульвару Тараса Шевченко в Киеве восстановлено

17:22 12.12.2021
Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко в Киеве перекрыто движение транспорта

Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко в Киеве перекрыто движение транспорта

10:35 12.12.2021
В Киеве сегодня днем ожидается туман

В Киеве сегодня днем ожидается туман

06:43 11.12.2021
В Киеве строитель погиб при падении с 12 этажа, во Львове – с 6 этажа, на Черкащине смертельное ЧП со сварщиком

В Киеве строитель погиб при падении с 12 этажа, во Львове – с 6 этажа, на Черкащине смертельное ЧП со сварщиком

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАПК победило в кассационном суде и заблокировало госфинансирование партии "Голос"

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

На бульваре Шевченко в Киеве введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия

ЕС признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы - декларация

Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

ПОСЛЕДНЕЕ

12 депутатов отозвали подписи за проведение внеочередного заседания Рады

Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать только Украина и члены Альянса – Столтенберг

Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

Греция ужесточила правила въезда для туристов

41 университет Украины вошел в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год

"Укравтодор" в Черкасской области открыл после ремонта проезд 10-километровой объездной Тального

НАПК победило в кассационном суде и заблокировало госфинансирование партии "Голос"

Аграрный комитет рекомендовал парламенту запретить использование пальмового масла в детском питании

Супертайфун "Рай" обрушился на Филиппины

Сервис Bolt Food запускается в Одессе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА