Сервис Bolt Food запускается в Одессе
Компания Bolt запускает в Одессе сервис доставки еды Bolt Food, сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, в настоящее время сервис доступен в зоне Приморского района (центр, Молдаванка, Отрада), а в ближайшее время покрытие доставки будет расширено на другие районы города.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо загрузить приложение Bolt Food.
Доставка еды в пределах города бесплатна, пользователь оплачивает только стоимость заказанных блюд.
Часы доставки: 10:00 ― 23:00.
Bolt Food был запущен в Киеве осенью 2020 года, затем появился во Львове, Харькове и Днепре. Одесса стала пятым украинским городом, где стала доступна эта услуга.