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09:32 16.12.2021

Сервис Bolt Food запускается в Одессе

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Сервис Bolt Food запускается в Одессе

Компания Bolt запускает в Одессе сервис доставки еды Bolt Food, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в настоящее время сервис доступен в зоне Приморского района (центр, Молдаванка, Отрада), а в ближайшее время покрытие доставки будет расширено на другие районы города.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо загрузить приложение Bolt Food.

Доставка еды в пределах города бесплатна, пользователь оплачивает только стоимость заказанных блюд.

Часы доставки: 10:00 ― 23:00.

Bolt Food был запущен в Киеве осенью 2020 года, затем появился во Львове, Харькове и Днепре. Одесса стала пятым украинским городом, где стала доступна эта услуга.

Теги: #bolt_food #одесса
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