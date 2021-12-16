Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок

Япония в четверг на основании рекомендаций экспертов министерства здравоохранения официально одобрила вакцину Moderna от COVID-19 для своей программы бустерных прививок, которая началась в этом месяце.

В рекомендациях отмечается, что препарат может использоваться для третьих уколов лицам в возрасте 18 лет и старше.

Для этих целей ранее уже была рекомендована вакцина Pfizer, дополнительный укол уже был сделан 71 тыс. человек.

В Японии полностью вакцинировано почти 80% населения, что является самым высоким показателем среди стран G7.

Японские СМИ сообщили, что накануне запрос на одобрение к применению в Японии разработанной ею вакцины от коронавируса Novavax подала компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd.