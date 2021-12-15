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23:11 15.12.2021

Лидеры ЕС призывают к возобновлению усилий для мирного урегулирования конфликтов на территории стран Восточного партнерства

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Лидеры ЕС призывают к возобновлению усилий для мирного урегулирования конфликтов на территории стран Восточного партнерства

Лидеры Европейского союза вновь заявили о своей обеспокоенности продолжающейся дестабилизацией во многих частях региона Восточного партнерства и призвали к возобновлению усилий для мирного урегулирования существующих конфликтов.

Соответствующий призыв содержится в совместной декларации "Восстановление, устойчивость и реформы", принятой по итогам саммита Восточного партнерства, который прошел в среду в Брюсселе. Как известно, участниками Восточного партнерства являются Украина, Грузия, Молдова, Армения и Азербайджан. Беларусь свое участие приостановила.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся дестабилизацией и нарушениями принципов международного права во многих частях региона Восточного партнерства, которые создают угрозу миру, безопасности и стабильности. Мы призываем к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию неурегулированных конфликтов в регионе Восточного партнерства на основе принципов и норм международного права", - сказано в документе.

Лидеры выразили уверенность, что мирное разрешение конфликтов, построение доверия и добрососедских отношений необходимы для экономического и социального развития и сотрудничества. "Мы приветствуем усилия ЕС, его более активное участие и усиление роли в предотвращении конфликтов, разрешении конфликтов, укреплении доверия в рамках или в поддержку существующих согласованных переговорных форматов и процессов, в том числе посредством присутствия на местах, когда это необходимо", - отмечается в декларации.

Кроме того, в документе сказано, что Европейский Союз "по-прежнему привержен своей поддержке территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ, независимости и суверенитета всех восточных партнеров, уважая и соблюдая цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Парижской хартии 1990 года, лежащей в основе нашего общего видения мирной и неделимой Европы".

Теги: #ес #урегулирование #конфликты
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