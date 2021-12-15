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17:22 15.12.2021

Байден рассчитывает на продолжительный разговор с Путиным

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Байден рассчитывает на продолжительный разговор с Путиным

Президент США Джо Байден заявил в среду, что планирует провести обстоятельный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пул Белого дома.

"У нас будет продолжительный разговор", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли американский президент встретиться с Путиным и нужно ли провести еще один саммит США-РФ. Более подробно об этих планах он сообщать не стал.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы к диалогу с РФ по спорным вопросам, однако с форматом проведения таких контактов ясности пока нет.

 

Теги: #байден #путин
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