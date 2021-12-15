"Укрзализныця" предоставила возможность добавлять купленные в чат-боте билеты в Apple Wallet и Google Pay

АО "Укрзализныця" (УЗ) предоставила пассажирам возможность добавлять купленные в официальном чат-боте билеты в кошельки Apple Wallet и Google Pay, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Путешественники по всему миру привыкли, что они могут добавлять авиабилеты, подтверждение бронирования гостиниц, страховые полисы в кошельке Apple Wallet, Google Pay. Это очень удобно – иметь платежные карты, а также все билеты в одном электронном кошельке. Теперь такая услуга доступна и для пассажиров "Укрзализныци", которые покупают билеты с помощью нашего удобного бота", - цитирует руководителя пассажирских ИТ-проектов "Укрзализныци" Евгения Ентиса пресс-служба.

В настоящее время приобрести билеты можно через Facebook Messenger, Viber или Telegram. После оплаты билета клиент может добавить его в кошелек Apple Wallet или Google Pay и показать проводнику или стюарду для контроля.

Проект реализован на базе технологии Corezoid Process Engine совместно с технологическим партнером "Укрзализныци" – компанией Middleware (США) при поддержке платежного партнера – Visa.