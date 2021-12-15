Единственного аккредитованного в РФ украинского журналиста Цимбалюка обвиняют в экстремизме

РФ оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти или вражды)", - написала она в своем Telegram-канале.

Также, как подчеркнула омбудсмен, на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ, обвиняющие его в шпионской деятельности.

"Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - отметила Денисова.

В свою очередь адвокат Николай Полозов сообщил, что будет представлять интересы Цимбалюка.

"По договорённости с Романом, я буду представлять его интересы по всем вопросам, так интересующим власти России. Заодно и узнаем, почем нынче свобода слова в РФ", - сообщил он.