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20:55 14.12.2021

Гусев: "Укроборонпром" отмечает, что предприятия-участники готовы при необходимости увеличить объемы производства вооружения и военной техники

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Гусев: "Укроборонпром" отмечает, что предприятия-участники готовы при необходимости увеличить объемы производства вооружения и военной техники

Государственный концерн "Укроборонпром" отмечает, что предприятия-участники готовы при необходимости увеличить объемы производства вооружения и военной техники в связи с ситуацией в Украине, подчеркнул генеральный директор ГК Юрий Гусев.

"Страна-агрессор продолжает расшатывать ситуацию в Украине. РФ прибегает и к кибершпионажу, и к пропаганде, и, конечно, к энергетическим рычагам влияния, как сокращение транзита газа через украинскую ГТС, а также повышение европейских цен на газ… Очевидно, с целью политического давления на соседние государства и для поддержания напряжения в регионе РФ периодически прибегает к практике переброски военных подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной", - написал Гусев на своей странице в Facebook.

Также он подчеркнул, что ситуация в районе проведения Операции объединенных сил обостряется, в оккупированном Крыму продолжаются меры по милитаризации, усилилась разведывательная деятельность РФ против Украины

"Учитывая ситуацию, "Укроборонпром" отмечает, что предприятия-участники готовы при необходимости увеличить объемы производства вооружения и военной техники. Ведь концерн находится на страже национальных интересов Украины и каждый день наши предприятия вносят вклад в укрепление обороноспособности государства", - заявил Гусев.

 

Теги: #укроборонпром #граница #ситуация
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