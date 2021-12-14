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19:04 14.12.2021

Один из двух поездов Skoda выйдет на маршруты в пиковые зимние дни 2021г, второй - в первой половине 2022г – "Укрзализныця"

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Один из двух поездов Skoda выйдет на маршруты в пиковые зимние дни 2021г, второй - в первой половине 2022г – "Укрзализныця"

Один из двух двухэтажных поездов Skoda "Укрзализныци" выйдет на маршруты в пиковые зимние дни 2021 года, сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

"На прошлой неделе провели откатку первого поезда. Он дошел до скорости 160 км/час. Все нормально. В пиковые зимние дни мы уже пустим его в рейсы", - сказал он в ходе пресс-конференции в Буковеле (Ивано-Франковская обл.).

Второй поезд Skoda, по словам Перцовского, выйдет из ремонта в первой половине 2022 года.

Ремонт двух поездов Skoda 2012 года выпуска осуществляет Киевский электровагоноремонтный завод "Укрзализныци".

Теги: #skoda #укрзализныця #поезда
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