Зеленский анонсировал возобновление Госпрограммы обеспечения жильем ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении в 2022 году Государственной программы по обеспечению жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее заявление Зеленский сделал во время совещания относительно социальной защиты ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

"В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - заявил Зеленский.

Уточняется, что президент уже подписал указ, предусматривающий возобновление программы по обеспечению ликвидаторов жильем, а также создание отличительной президентской награды "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

По словам Зеленского, Кабмин должен как можно скорее приступить к выполнению указанного указа с тем, чтобы он был реализован до апреля следующего года.

Позднее текст указа №649/2021 появился на сайте главы государства.