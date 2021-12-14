Защита Януковича утверждает, что Верховный суд торопился с вынесением приговора

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича уверены, что Верховный суд поторопился с вынесением приговора по делу о государственной измене, чтобы не допустить его участия в процессе.

"Адвокаты сегодня получили от Министерства иностранных дел Российской Федерации разрешение на въезд на территорию России для обеспечения встречи с Виктором Януковичем и организации его участия в процессе о потере Крыма в Верховном суде. Мы неоднократно уведомляли Верховный суд о том, что такое разрешение запрошено, и мы ожидаем решения по данному запросу, а также просили суд о соответствующей отсрочке заседания", - говорится в сообщении пресс-службы объединения "АВЕР ЛЕКС" со ссылкой на адвоката Виталия Сердюка.

В адвокатском объединении утверждают, что "Верховный суд целенаправленно торопился вынести Виктору Януковичу приговор, чтобы не допустить его участия в процессе", поскольку не стал ждать ответ МИД РФ.

"С учетом того, что нами получен позитивный ответ от РФ, мы видим, что организация видеосвязи была вполне возможна. То есть, Верховный суд не использовал все возможности обеспечения права участника судебного процесса на защиту. Правильнее сказать, он его нарушил. Это еще один аргумент в пользу незаконности всего судебного процесса и в подтверждение политической расправы над Виктором Януковичем", - отметил Сердюк.

Как сообщалось, 6 декабря 2021 года Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича – 13 лет лишения свободы.

"Суд определил приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и определение Апелляционного суда от 2 октября 2020 года в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменений, а кассационные жалобы … без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Накануне адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о госизмене. Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.

Адвокат утверждал, что на протяжении всего процесса защита намеревалась организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи.

"Таким образом, в виду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институция, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане", - подытожил Сердюк.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда.

Кроме того, 17 ноября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы.

"Подозреваемым инкриминирована организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, также организации террористического акта", - информируют Офис генпрокурора.

В рамках уголовного производства расследовано более тысячи эпизодов преступных действий. Материалы производства насчитывают более 1500 томов.