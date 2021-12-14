Зеленский о блокировании Германией поставок оборонного оружия в Украину: в некоторых столицах все ещё побеждает страх

Украина готова к любым сценариям развития конфликта с Россией, но этого нельзя сказать обо всех европейских странах, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размешен на сайте главы государства.

"Для чего используются войска, которые собраны вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. … Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах. Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах", - отметил президент.

В частности, напомнил Зеленский, Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - заключил президент Украины.