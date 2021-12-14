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11:33 14.12.2021

Безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет в случае запуска "Северного потока – 2" – Зеленский

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Безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет в случае запуска "Северного потока – 2" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря будет означать полное прекращение транзита российского газа через Украину и приведет к обрушению безопасности для центра и востока Европы.

"Сам факт, что "Северный поток – 2" гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизационным для нашего региона", - сказал Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, не достаточно ли поставить под угрозу введение в эксплуатацию газопровода для оказания давления на президента РФ Владимира Путина.

"Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", - добавил глава украинского государства.

Перевод текста интервью опубликован на официальном сайте президента Украины во вторник.

Теги: #северный_поток_2 #зеленский #безопасность
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