Венецианская комиссия поддержала КС в принятии присяги новоназначенными судьями – пресс-служба суда

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) поддержала решение Конституционного суда Украины (КС) относительно приведения к присяге судей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг.

В размещенном во вторник на сайте КС сообщении указано, что "об этом говорится в Синопсисе (кратком отчете) от 13 декабря 2021 года по итогам 129-го пленарного заседания Венецианской комиссии, которое состоялось 10-11 декабря текущего года".

Как сообщалось, суд на заседании 30 ноября отсрочил приведение к присяге судей КС, назначенных указами президента Украины от 26 ноября №596/202, №597/2021, до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины. Как подчеркнули в суде, за период 2013-2018 годов президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности на основаниях, определенных ст.149-1 Конституции Украины.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные должности по президентской квоте. "Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КС. Вместе с тем, президент надеется, что в Верховном суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны", - написал Никифоров в Facebook.