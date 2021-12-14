В Луганской области из-за гололедицы опрокинулась маршрутка: погиб пассажир, еще двое госпитализированы

Один пассажир маршрутного микроавтобуса погиб и еще шестеро получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия возле с.Орехово Старобельского района Луганской области на трассе Чугуев-Меловое во вторник утром, сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения. Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", - написала Погукай в Facebook.

По ее словам, трагедия произошла в 6.40 утра. По предварительной информации водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.