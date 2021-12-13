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18:11 13.12.2021

Законопроект о видеофиксации нарушений ПДД за вознаграждение позволит снизить аварийность на дорогах - МВД

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Законопроект о видеофиксации нарушений ПДД за вознаграждение позволит снизить аварийность на дорогах - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины поддерживают внесенный в Верховную Раду законопроект №5798, предусматривающий предоставление гражданами доказательств нарушений ПДД полиции в обмен на вознаграждение, и отмечают, что благодаря нововведениям удастся уменьшить количество смертей на украинских дорогах, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что законопроект в понедельник был рассмотрен на подкомитете по вопросам законодательства об административных правонарушениях Комитета по правоохранительной деятельности по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, а ближайшее заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности состоится в среду, 15 декабря.

"Эксперты уверены, что такое нововведение значительно ускорит реагирование полиции на правонарушения, а водители станут более осмотрительными на дороге, зная, что их правонарушения могут быть зафиксированы в любой момент. Также эксперты отмечают, что благодаря этому приложению уменьшится количество безнаказанных правонарушителей… Нарушения будут фиксироваться даже в самых отдаленных уголках Украины. В городках и поселках, где не планируется установка камер фиксации в ближайшие годы, люди смогут самостоятельно фиксировать нарушения, являющиеся реализацией права граждан на реальное народовластие", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что законопроект №5798 предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение. Первоначально планируется запустить фиксацию таких правонарушений: проезд на красный свет светофора; пересечение двойной полосы; проезд по полосе общественного транспорта; проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал; препятствование проезду спецтехники. Снятое с помощью мобильного приложения будет правонарушение передаваться он-лайн в полицию, после чего свидетель получает ответ от правоохранителей о регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы, правонарушителю высылается штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.

 

 

Теги: #законопроект #мвд #видеофиксация
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