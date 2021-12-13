События

16:04 13.12.2021

Подросток, совершивший в Харькове ДТП со смертельным исходом, ехал со скоростью 180 км/час

2 мин читать
Подросток, совершивший в Харькове ДТП со смертельным исходом, ехал со скоростью 180 км/час

Подросток, подозреваемый в ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, ехал на Infiniti со скоростью 180 км/час, сообщил представитель потерпевших Игорь Черняк со ссылкой на результаты автотехнической экспертизы.

"В ходе проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля Infiniti под управлением Николая Харьковского составляла 180 (!!!) км/ч", - написал Черняк на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и ул.Одесской 16-летней водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток на красный свет, врезался в Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Трое пассажиров Infiniti (двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По информации полиции, он находился на условном сроке за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости).

28 октября Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому в ДТП 16-летнему Николаю Харьковскому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Кроме того, были начаты уголовные производства по действиям родителей подростка - по ст. 287 (допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять), и по ст.166 (невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Теги: #дтп #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:28 13.12.2021
В Самборе опрокинулась фура с глицерином, водитель госпитализирован с обморожением ног

В Самборе опрокинулась фура с глицерином, водитель госпитализирован с обморожением ног

01:58 13.12.2021
Пять пешеходов пострадало в результате наезда авто в Луцке

Пять пешеходов пострадало в результате наезда авто в Луцке

15:30 12.12.2021
В Харькове 7 участников массовой драки задержаны за сопротивление полиции, 5 правоохранителей пострадали

В Харькове 7 участников массовой драки задержаны за сопротивление полиции, 5 правоохранителей пострадали

19:10 11.12.2021
В Харьковской области пьяный водитель совершил тройное ДТП и врезался в магазин

В Харьковской области пьяный водитель совершил тройное ДТП и врезался в магазин

12:15 11.12.2021
Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

16:10 10.12.2021
В Харькове в туннель метро проник посторонний, движение на Холодногорско-Заводской линии приостановлено

В Харькове в туннель метро проник посторонний, движение на Холодногорско-Заводской линии приостановлено

11:18 09.12.2021
Водитель и пассажир пострадавшего в ДТП на Тернопольщине рейсового автобуса скончались в больнице – полиция

Водитель и пассажир пострадавшего в ДТП на Тернопольщине рейсового автобуса скончались в больнице – полиция

07:45 09.12.2021
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи Тернополя было госпитализировано 10 человек

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи Тернополя было госпитализировано 10 человек

23:11 08.12.2021
Харьковчанка задушила 2-летнего сына и пыталась покончить собой

Харьковчанка задушила 2-летнего сына и пыталась покончить собой

18:09 08.12.2021
В Тернопольской области пассажирский микроавтобус попал в ДТП, пострадали девять человек

В Тернопольской области пассажирский микроавтобус попал в ДТП, пострадали девять человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Ожидается, что штамм "омикрон" может появиться в Украине на текущей неделе – совещание у Зеленского

Полностью вакцинированные от COVID-19 украинцы в возрасте 60+ смогут с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды - Зеленский

МИД: утверждение Путина о том, что Украина не передала РФ зарубежные активы СССР, – манипуляция фактами

Вблизи Киева СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

В Великобритании умер первый заразившийся штаммом "омикрон"

В Китае выявили первый в стране случай "омикрона"

Порошенко передал батальонный комплекс видеонаблюдения 25-й воздушно-десантной бригаде в Авдеевке

Саммит "Восточного партнерства" ЕС осудит дестабилизирующую политику РФ

Одна из крупнейших судостроительных корпораций Японии построит теплоход для группы компаний "Трансшип"

Освещение в СМИ недостойного поведения Гогилашвили и быстрая реакция власти станет предостережением для других чиновников - Арахамия

Канцлер ФРГ считает, что в конфликте на Донбассе нужна деэскалация, а нарушение границ должно наказываться

Ожидается, что штамм "омикрон" может появиться в Украине на текущей неделе – совещание у Зеленского

На трассе М-30 возле Кропивницкого 17 декабря откроют движение по отремонтированному путепроводу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА