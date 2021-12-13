Подросток, совершивший в Харькове ДТП со смертельным исходом, ехал со скоростью 180 км/час

Подросток, подозреваемый в ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, ехал на Infiniti со скоростью 180 км/час, сообщил представитель потерпевших Игорь Черняк со ссылкой на результаты автотехнической экспертизы.

"В ходе проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля Infiniti под управлением Николая Харьковского составляла 180 (!!!) км/ч", - написал Черняк на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и ул.Одесской 16-летней водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток на красный свет, врезался в Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Трое пассажиров Infiniti (двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По информации полиции, он находился на условном сроке за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости).

28 октября Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому в ДТП 16-летнему Николаю Харьковскому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Кроме того, были начаты уголовные производства по действиям родителей подростка - по ст. 287 (допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять), и по ст.166 (невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.