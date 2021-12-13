Канцлер ФРГ считает, что в конфликте на Донбассе нужна деэскалация, а нарушение границ должно наказываться

Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что усилия в конфликте на Донбассе должны быть направлены на деэскалацию, а за нарушением границ должно следовать наказание, заявил новый пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер уже указал на "нормандский формат", указал на то, что все усилия должны быть направлены на деэскалацию. Он также подчеркнул, что неприкосновенность границ была заложена ОБСЕ, и тот, кто нарушает это основополагающее правило, должен рассчитывать на штраф", - сказал Хебештрайт журналистам в Берлине в понедельник.

Ранее Шольц, комментируя ситуацию на российско-украинской границе, говорил, что возможные нарушения границ Украины и агрессия не должны оставаться без последствий.