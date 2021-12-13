В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве за прошедшую неделю зарегистрировано 15 766 заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в частности, и COVID-19, а рост заболеваемости составил 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на городской центр профилактики болезней Минздрава.

"Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,3%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 532,2. В столице наблюдается рост заболеваемости на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет детского населения. Так, детей заболело – 7 164 (рост на 29,3%), взрослых – 8 602 человека (снижение на 5,7%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,4%, а на прошлой неделе – 37,8%. Из них 51,5% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3688 случаев.

"В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировано 799 человек, из них 115 – дети", - подчеркивают в КГГА.