Заявление министра Ткаченко об отставке официально в Раду не поступало - Стефанчук

Заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко об отставке с занимаемой должности официально не поступало в Верховную Раду, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"По моей информации, оно (заявление Ткаченко об отставке - ИФ) не "заходило", то есть официально в Верховную Раду через систему "входящие-исходящие" оно не поступало. Мы выясняем далее эту ситуацию", - сказал Стефанчук на брифинге в понедельник.

11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета министров Государственного агентства по вопросам кино.

30 ноября лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко уже не актуален.