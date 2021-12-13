"Укрзализныця" запустила новый поезд Мариуполь - Рахов

"Укрзализныця" (УЗ) запустила в первый рейс поезд №5/6 Мариуполь - Рахов, который преодолевает длиннейший пассажирский железнодорожный маршрут в Украине - 1806 км и соединяет семь областей.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, в составе поезда десять новых вагонов, которые в 2021 году были построены Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ) за средства госбюджета в рамках президентской программы "Большое строительство".

В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

Отмечается, что вагоны, из которых сформирован поезд, оборудованы пеленальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе, имеют увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с четырьмя режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.

"Как и обещали, из новых вагонов, которые покупаем за бюджетные средства, формируем сверхважные социальные маршруты. Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины", - цитируется член правления УЗ Александр Перцовский.