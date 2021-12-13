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10:52 13.12.2021

Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили - источник

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Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили - источник

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

"Кабмин уволил Гогилашвили", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Как сообщалось, в субботу на Youtube-канале "Остання крапля" появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился "за свою излишнюю эмоциональность" и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

На сайте МВД указано что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение", в 2020 году закончил этот же университет по специальности "Право". В 2019-2019 гг работал социальным работником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи" (Киев).

Теги: #гогилашвили #увольнение
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