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09:27 13.12.2021

Выпускник православной гимназии в Подмосковье устроил самоподрыв на территории учебного заведения

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Выпускник православной гимназии в Подмосковье устроил самоподрыв на территории учебного заведения

Выпускник православной гимназии, расположенной рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова (Московская область), устроил самоподрыв на территории учреждения, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв", - сказали "Интерфаксу" (Interfax.ru) в пресс-службе управления.

По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток.

В полиции сообщили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь.

Информация о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются.

По последним данным источников, в результате взрыва пострадали семь детей. Сам взорвавший бомбу подросток также госпитализирован, медикам удалось его реанимировать.

Устроивший взрыв подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник. По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался "буллингу".

Теги: #самоподрыв #выпускник #монастырь
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