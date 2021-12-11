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22:49 11.12.2021

В Украине будут производить реактивные беспилотники нового поколения

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В Украине будут производить реактивные беспилотники нового поколения

На украинско-турецком заводе, который строится в Василькове (Киевская обл.), будут производить реактивные беспилотники типа ANKA -  следующее поколение БПЛА после Bayraktar, сообщил спикер Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович во время субботнего интервью изданию "Радио Свобода".

"…завод строится сейчас в Василькове. Уже начал строиться завод, который будет производить украинско-турецкие беспилотники. В том числе ANKA – тяжелые беспилотники. В том числе украинские беспилотники, перспективные. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и т.п.", - заявил Арестович.

Арестович уточнил, что ANKA – это следующее поколение БПЛА после Bayraktar: "реактивные, не поршневые, а реактивные… БПЛА, превышающий "Байрактар" по всем характеристикам", – отметил он.

По словам Арестовича, завод в Василькове в конце 2022 уже должен выпустить первую продукцию.

Как сообщалось, 29 сентября был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также для обучения персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar. Согласно документу, центр Bayraktar построит на землях близ Василькова (Киевская обл.), принадлежащих Минобороны. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

Теги: #беспилотники #турция #производство
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