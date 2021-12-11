Всемирный банк выделил Украине $150 млн для ускорения темпов вакцинации против COVID-19

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается, эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины.

"120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллионов доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20 процентов населения. Эта закупка также позволит 10 миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19. Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление возможности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами", - указано в сообщении.

По словам региональный директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи, "уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе". Чрезвычайно важным остается наращивание объемов закупки вакцин и увеличение темпов вакцинации населения, вместе с мерами лучшего выявления заболеваемости и повышения осведомленности людей.

Ранее для усиления реагирования на пандемию COVID-19 Всемирный банк предоставил Украине 155 миллионов долларов США в рамках двух проектов – "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" и "Улучшение здравоохранения на службе у людей". С начала пандемии Всемирный банк в общем предоставил Украине 1,8 млрд долларов США для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.