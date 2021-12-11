Почти 20 грузовиков с гумпомощью от МККК и УВКБ ООН проследовали в ОРДЛО за неделю

17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проследовали за неделю в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 136,2 тонн продуктовых и гигиенических наборов, мебели, хозяйственных и медицинских товаров", - сообщила Госпогранслужба Украины.

Гуманитарная помощь проследовала через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье".