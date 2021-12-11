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04:46 11.12.2021

Украинцы с 1 декабря могут предоставлять информацию о своем месте жительства двумя способами

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С 1 декабря украинцы могут предоставлять информацию о своем месте жительства с подачей заявления в бумажной форме, а также в электронном формате, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 1 декабря 2021 вступил в силу закон Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", который установил новый порядок регистрации и снятия с регистрации места жительства физических лиц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди основных изменений установлены две формы представления информации о месте проживания. В частности, личная с подачей заявления в бумажной форме через центры предоставления административных услуг (регистрация места жительства), а также в электронном виде, путем заполнения онлайн декларации, без необходимости посещения центров предоставления административных услуг (ЦНАП) или военных комиссариатов для мужчин (декларирование места жительства).

При подаче заявления через ЦНАП лицо приходит только один раз. По результатам предоставления услуг возвращаться не нужно. Заявители просто получают сообщение на личный телефон.

Также отменено проставление штампа о регистрации места жительства физического лица в документы.

"На сегодняшний день при получении каких-либо услуг не нужно предоставлять справку о регистрации места жительства. Структурные подразделения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), коммунальные предприятия, другие учреждения и организации, в своей работе имеющие дело с информацией о месте жительства граждан, могут получать указанные данные непосредственно из информационной системы "Регистр территориального общества города Киева" путём подключения", - пояснили в КГГА.

Теги: #граждане #жительство #украина #место
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