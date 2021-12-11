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02:02 11.12.2021

Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

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Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

Здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека, сообщила пресс-служба КГГА.

"10 декабря, в Международный день прав человека, здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветом ЛГБТ-символики. Цель акции, инициаторами которой являются Amnesty International и KyivPride – привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии", - говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что Международный день прав человека отмечается 10 декабря, поскольку в этот день 1948 года ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. "Этот революционный документ провозгласил, что права и свободы человека не могут быть ограничены ни по каким признакам. Сегодняшняя акция обращает внимание именно на равенство прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как, в свою очередь, отметила директор украинской Amnesty International Оксана Покальчук, в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТ, поэтому в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме.

"Киев, поддержав нашу общую борьбу за безопасный город для всех, может стать примером других городов Украины. Мы призываем начать системные изменения на уровне города для повышения уровня безопасности для всех без исключения", – подчеркнула она.

Директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон отметил, что в Киеве, который должен быть примером для других городов, "каждому независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности должно быть безопасно".

"Преступления на почве нетерпимости должны расследоваться должным образом. Наша акция призвана привлечь внимание к этой масштабной проблеме, чтобы положить конец систематическому запугиванию, травле и насилию", – рассказал он.

Теги: #киев #поддержка #лгбт #украина
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