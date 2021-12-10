Зеленский поддержал петицию по поводу информирования об источниках реализации проектов "Большого строительства"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 декабря, дал ответ на электронную петицию № 22/123558-эп "Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом. Размер данной надписи должен занимать не менее 25% площади информационного материала".

Петиция была размещена на вебсайте Официального интернет-представительства Президента Украины 21 сентября 2021 года гражданином Д.Е.Боярчуком, после чего ее поддержали более 25 тыс. граждан.

В своем ответе Зеленский подчеркнул, что с момента его вступления на пост Президента была активизирована работа по максимально эффективному использованию средств налогоплательщиков, в частности, в сферах, которые дают наибольший мультипликационный эффект для национальной экономики.

На этом направлении, по его словам, ключевой стала программа "Большое строительство", в рамках которой осуществляется масштабное обновление инфраструктуры. За 2020-2021 годы удалось обновить более 13 тыс. км дорог, 560 мостов, построить или капитально отремонтировать около 400 школ и детских садов, 25 бассейновых комплексов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.

"Поэтому, учитывая высокую общественную значимость поднятого вопроса, поддерживаю предложение по обеспечению широкого освещения информации об источниках, объемах и порядке финансирования строительства и реконструкции объектов, включенных в программу "Большое строительство", - говорится в ответе Владимира Зеленского.

Он также сообщил, что обратился к правительству с просьбой разработать и реализовать механизм широкого и доступного информирования общественности об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры во всех регионах Украины.

Зеленский предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств в целях реализации проектов программы "Большое строительство", а также обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах указанной программы.

"Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформирует Кабинет министров", - добавил он.