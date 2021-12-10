События

15:39 10.12.2021

Генпрокурор обсудила с представителями Всемирного банка возвращение украденных активов

1 мин читать

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время рабочей поездки в США обсудила с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде сотрудничество по возвращению украденных активов, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу.

"Обнаружение и розыск средств и имущества, а также их возврат – наша стратегическая задача. Ведь лишение правонарушителей незаконно полученного – важный предохранитель для совершения новых коррупционных преступлений. И для нас важно сотрудничество по этому вопросу во всех юрисдикциях и передовые практики", - отметила Венедиктова.

Представители Всемирного банка наметили возможности обмена опытом и проведения совместных с Офисом генпрокурора экспертных мероприятий по этим вопросам, говорится в сообщении.

Теги: #венедиктова #всемирный_банк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:07 09.12.2021
Генпрокурор: ждем финального аккорда конкурса на главу САП и принятия антикоррупционной стратегии парламентом

Генпрокурор: ждем финального аккорда конкурса на главу САП и принятия антикоррупционной стратегии парламентом

09:58 09.12.2021
Венедиктова обсуждает в США опыт и перспективы сотрудничества в правоохранительной деятельности

Венедиктова обсуждает в США опыт и перспективы сотрудничества в правоохранительной деятельности

15:24 03.12.2021
ВБ 10 и 17 декабря рассмотрит вопрос о выделении Украине двух траншей до $500 млн

ВБ 10 и 17 декабря рассмотрит вопрос о выделении Украине двух траншей до $500 млн

17:10 01.12.2021
СБУ проверяла информацию о возможном госперевороте, прежде чем открыть уголовное производство по данному факту - Венедиктова

СБУ проверяла информацию о возможном госперевороте, прежде чем открыть уголовное производство по данному факту - Венедиктова

17:03 24.11.2021
Венедиктова обсудила с послом ЕС развитие антикоррупционной деятельности в Украине

Венедиктова обсудила с послом ЕС развитие антикоррупционной деятельности в Украине

16:22 23.11.2021
Генпрокурор: воплощаем пошаговую стратегию сохранения санкций ЕС в отношении бывших высокопоставленных чиновников

Генпрокурор: воплощаем пошаговую стратегию сохранения санкций ЕС в отношении бывших высокопоставленных чиновников

14:02 18.11.2021
Украина остается крупным хабом киберпреступности, но становится надежным партнером в борьбе с ней - генпрокурор

Украина остается крупным хабом киберпреступности, но становится надежным партнером в борьбе с ней - генпрокурор

11:39 18.11.2021
Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

15:53 17.11.2021
Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

11:41 15.11.2021
Венедиктова: Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества – Lamborghini и Rolls Royce

Венедиктова: Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества – Lamborghini и Rolls Royce

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

В центре Киева горит офисно-складское здание

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей

ПОСЛЕДНЕЕ

Финляндия закупит у США 64 истребителя F-35A

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется в последнюю декаду декабря - замглавы "Укравтодора"

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

"Укравтодор" в 2021г возобновил 5 тыс. км дорог - замглавы агентства

Суд признал недостоверной информацию Бутусова и Гордона о гражданстве РФ у Пальчевского

Строительство трассы М-30 от Стрыя до Изварино будет завершено в начале 2022 года - замглавы "Укравтодора"

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

В центре Киева горит офисно-складское здание

Во Львовской области мужчина убил беременную жену и пытался покончить с собой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА