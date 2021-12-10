Генпрокурор обсудила с представителями Всемирного банка возвращение украденных активов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время рабочей поездки в США обсудила с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде сотрудничество по возвращению украденных активов, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу.

"Обнаружение и розыск средств и имущества, а также их возврат – наша стратегическая задача. Ведь лишение правонарушителей незаконно полученного – важный предохранитель для совершения новых коррупционных преступлений. И для нас важно сотрудничество по этому вопросу во всех юрисдикциях и передовые практики", - отметила Венедиктова.

Представители Всемирного банка наметили возможности обмена опытом и проведения совместных с Офисом генпрокурора экспертных мероприятий по этим вопросам, говорится в сообщении.