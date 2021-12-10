Суд признал недостоверной информацию Бутусова и Гордона о гражданстве РФ у Пальчевского

Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию о российском гражданстве экс-кандидата на пост мэра Киева Андрея Пальчевского, которую ранее распространили главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов и журналист Дмитрий Гордон.

Фотокопия соответствующего решения суда от 12 декабря, которым иск Пальчевского к Бутусову и Гордону о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворен в полном объеме, находится в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Решением суда Бутусов и Гордон обязаны опубликовать на своих медиа-ресурсах - Интернет-портале "Цензор.нет" и YouTube-канале соответственно - опровержения информации о российском гражданстве Пальчевского. Также принято решение взыскать с них в пользу Пальчевского 1 тыс 816 грн.