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14:55 10.12.2021

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

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Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

Организация возможного апостольского визита в Украину Папы Римского Франциска находится в повестке дня двустороннего политического диалога, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению президента Украины Владимира Зеленского находится в повестке дня двустороннего политического диалога", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Спикер МИД добавил, что возможности и сроки такого визита будут проработаны по дипломатическим каналам в соответствии с установившейся практикой.

Как сообщалось, в начале декабря глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук сообщил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину с визитом в ближайшее время.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", – сказал глава УГКЦ.

Теги: #папа_римский #подготовка #визит #мид
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