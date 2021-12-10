События

11:59 10.12.2021

В селе под Покровском в частном доме взорвался тротил: погибла женщина, двое мужчин пострадали

1 мин читать
В селе под Покровском в частном доме взорвался тротил: погибла женщина, двое мужчин пострадали

Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва в частном доме в с.Зверево Покровской городской громады Донецкой области в четверг вечером, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

9 декабря в 22:57 спасателям поступила информация о пожаре по адресу, где произошла трагедия. "По прибытию подразделений ГСЧС было установлено, что в доме, вероятно, произошел взрыв тротила, в результате чего погибла женщина и пострадали двое мужчин, получивших рваные раны конечностей ног и лица… Признаков горения на месте не обнаружено. Конструкции дома не повреждены", - говорится в сообщении.

Личности пострадавших, а также причина и обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками Национальной полиции.

Теги: #донецкая_область #взрыв #тротил
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 09.12.2021
В Донецкой области нетрезвый мужчина пытался прорваться через украинский блокпост на автомобиле, правоохранители применили огнестрельное оружие

В Донецкой области нетрезвый мужчина пытался прорваться через украинский блокпост на автомобиле, правоохранители применили огнестрельное оружие

14:06 02.12.2021
В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме, один человек пострадал

В Донецкой области произошел взрыв в многоэтажном доме, один человек пострадал

10:27 30.11.2021
В Киеве ночью подорвали банкомат, начата спецоперация – полиция

В Киеве ночью подорвали банкомат, начата спецоперация – полиция

08:32 30.11.2021
Из-за взрыва в многоэтажке в Николаевской области без жилья остались люди из 30 квартир

Из-за взрыва в многоэтажке в Николаевской области без жилья остались люди из 30 квартир

07:55 30.11.2021
На Волыни произошел взрыв газа в котельной школы, эвакуировано 82 человека, из них 64 ученика

На Волыни произошел взрыв газа в котельной школы, эвакуировано 82 человека, из них 64 ученика

16:53 28.11.2021
Число погибших вследствие взрыва в Николаевской области увеличилось до трех

Число погибших вследствие взрыва в Николаевской области увеличилось до трех

22:09 27.11.2021
Спасатели продолжают искать людей под завалами после взрыва многоэтажки в Николаевской области

Спасатели продолжают искать людей под завалами после взрыва многоэтажки в Николаевской области

15:58 27.11.2021
У ГСЧС и властей - противоречивые данные о жертве в результате взрыва газа в многоэтажке н Николаевщине

У ГСЧС и властей - противоречивые данные о жертве в результате взрыва газа в многоэтажке н Николаевщине

13:37 27.11.2021
Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

Спасатели обнаружили тело женщины в многоэтажке Николаевской области, где произошел взрыв газа - ГСЧС

12:11 27.11.2021
Из поврежденной в результате взрыва многоэтажки в Николаевской области эвакуированы 50 человек, на одном из этажей может находиться женщина ГСЧС

Из поврежденной в результате взрыва многоэтажки в Николаевской области эвакуированы 50 человек, на одном из этажей может находиться женщина ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

Более половины украинцев поддерживают идею прямых переговоров с Россией – опрос "Рейтинга"

В Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 24 456 человек, 442 умерли

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

Госпогранслужба Украины закупила 60 современных дронов для охраны границы с воздуха

В Украине в ближайшие дни будет сыро, но потеплеет

Пик проблем кадров дорожная отрасль прошла - основатель ГК "Автострада"

"Автострада" ожидает завершения строительства Ямпольского моста в 2023 году

Экс-замглавы МВД Грузии стал фигурантом уголовного дела о незаконном въезде в страну Саакашвили

Большинство украинцев считает Россию враждебной страной, главными союзниками называют Канаду, Литву и Польшу

Введение экономического паспорта поддерживают 53% украинцев, двойного гражданства – 47% – опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев поддерживают идею прямых переговоров с Россией – опрос "Рейтинга"

В деле о раздаче имущества "Укртелефильма" выдвинуто 4 подозрения, в том числе экс-гендиректору и начальнику юрслужбы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА