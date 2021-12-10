В селе под Покровском в частном доме взорвался тротил: погибла женщина, двое мужчин пострадали

Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва в частном доме в с.Зверево Покровской городской громады Донецкой области в четверг вечером, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

9 декабря в 22:57 спасателям поступила информация о пожаре по адресу, где произошла трагедия. "По прибытию подразделений ГСЧС было установлено, что в доме, вероятно, произошел взрыв тротила, в результате чего погибла женщина и пострадали двое мужчин, получивших рваные раны конечностей ног и лица… Признаков горения на месте не обнаружено. Конструкции дома не повреждены", - говорится в сообщении.

Личности пострадавших, а также причина и обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками Национальной полиции.