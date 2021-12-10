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10:41 10.12.2021

Большинство украинцев считает Россию враждебной страной, главными союзниками называют Канаду, Литву и Польшу

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Большинство украинцев считает Россию враждебной страной, главными союзниками называют Канаду, Литву и Польшу

Большинство украинцев считает Россию враждебной для Украины страной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% – союзной", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в пятницу, 10 декабря.

При этом идею введения виз с РФ поддерживают 52% респондентов, в то время как против 44%.

Значительно выросла доля тех, кто считает враждебной страной Беларусь – до 48%, при том что год назад к числу враждебных стран Беларусь относили 22% опрошенных.

Крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последнюю считают скорее нейтральной страной.

Отмечается, что за последний год отношение к Турции и Великобритании ощутимо изменилось в лучшую сторону.

Опрос проводился 6-8 декабря 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Всего были опрошены 2500 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.

Теги: #страны #поддержка
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