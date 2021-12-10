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09:26 10.12.2021

Этический совет не предоставил список кандидатов на должности членов ВСП

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Этический совет не предоставил список кандидатов на должности членов ВСП

По состоянию на 8:00 10 декабря Этический совет не предоставил выводы о соответствии кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) критериям профессиональной этики и добропорядочности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на съезде представителей юридических вузов и научных учреждений.

"В соответствии с требованиями закона Этический совет предоставляет органу, который созывает соответствующий съезд или конференцию, заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП. Такой список должен содержать количество кандидатур, по меньшей мере, вдвое превышающее количество вакантных должностей", - сообщает пресс-служба ВСП.

Ранее решением ВСП было определено, что съезд представителей юридических вузов и научных учреждений состоится 10 декабря в Харькове. В повестку дня съезда включен вопрос избрания членов ВСП.

30 ноября 2021 года во исполнение требований закона на адрес Этического совета ВСП направил копии документов для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и добропорядочности. ВСП также предоставил Этическому совету копии выводов о результатах специальной проверки и выводы о соответствии кандидата и его документов требованиям, установленным законом "О Высшем совете правосудия".

6 декабря 2021 года ВСП обратился в Этический совет с просьбой предоставить список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП для избрания съездом.

9 декабря 2021 года в ВСП поступило письмо Этического совета, в котором отмечалось, что после составления и обнародования списка кандидатов, рекомендованных Этическим советом для избрания в ВСП, заключения о кандидатах и ​​указанный список будут направлены органу, который избирает членов ВСП.

"Ко дню проведения съезда Этический совет указанные документы Высшему совету правосудия не предоставил", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 2 ноября в Высший совет правосудия поступил список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета. Международные и иностранные организации определили список международных экспертов еще 10 сентября 2021 года. Членами совета стали: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Теги: #всп #этический_совет
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