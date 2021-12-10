События

04:35 10.12.2021

Rocket выходит на рынок Испании, Венгрии и начинает работу в Марселе

1 мин читать
Rocket выходит на рынок Испании, Венгрии и начинает работу в Марселе

Украинский сервис доставки еды Rocket (ранее - Raketa) начал работать в Испании (Гранада, Памплона, Ла-Корунья) и Венгрии (Будапешт), а также расширил свое присутствие во Франции и теперь представлен в Марселе, сообщила пресс-служба компании в четверг.

В Rocket отмечают, что Марсель - это уже четвертый город Франции, где работает компания.

Указывается также, что на этапе запуска в новых странах доставка будет бесплатной независимо от суммы заказа.

В настоящее время Rocket работает уже в восьми европейских странах и 44 городах. Первой страной за пределами Украины, где Rocket запустил доставку, стал Кипр. В апреле 2021 года Rocket вышел на рынок Нидерландов и далее в течение года запустил доставку в Грецию, Францию, Португалию, Испанию и Венгрию.

 

Теги: #сервис #доставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 02.12.2021
"Нова Пошта" с 2022 года обновит тарифы на доставку

"Нова Пошта" с 2022 года обновит тарифы на доставку

16:08 01.12.2021
Минветеранов Украины презентовало руководству Apple проект онлайн-помощи ветеранам

Минветеранов Украины презентовало руководству Apple проект онлайн-помощи ветеранам

12:46 07.11.2021
ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках COVAX

11:20 04.11.2021
Мининфраструктуры запустило в тестовую работу электронные сервисы для моряков

Мининфраструктуры запустило в тестовую работу электронные сервисы для моряков

10:55 13.10.2021
Почему доставка продуктов от go.varus.ua – лучший выбор

Почему доставка продуктов от go.varus.ua – лучший выбор

10:02 09.09.2021
Компания "Полли-Сервис" выпустила 250 000 000 платежных карт и id-документов для Украины

Компания "Полли-Сервис" выпустила 250 000 000 платежных карт и id-документов для Украины

23:40 04.09.2021
США передали Украине гуманитарный груз с инновационными лекарствами против COVID-19

США передали Украине гуманитарный груз с инновационными лекарствами против COVID-19

19:29 24.08.2021
Польша предоставила Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZenecа

Польша предоставила Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZenecа

17:01 06.07.2021
Сервисом автоматической оценки объектов недвижимости уже воспользовались более 25 тыс. раз

Сервисом автоматической оценки объектов недвижимости уже воспользовались более 25 тыс. раз

15:42 04.06.2021
"Нова Пошта" запустила новый сервис для управления посылкой

"Нова Пошта" запустила новый сервис для управления посылкой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

Байден в разговоре с Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ - Белый Дом

Зеленский представил Байдену видение имплементации Минских соглашений – Сибига

Зеленский и Байден обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования

США будут активным участником мирного процесса по Донбассу - Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поприветствовал решение суда, который оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

Школьники в Дании перейдут на дистанционное обучение, а время работы клубов и ресторанов будет ограничено

Украина в ТКГ предложила расширить состав СЦКК и возвратиться в режим прекращения огня с 10 декабря, Россия отвергла предложения

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

Байден в разговоре с Зеленским заверил, что США ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства РФ - Белый Дом

Резников: Украинский корабль "Донбасс" выполнял свою работу в акватории Азовского моря на абсолютно законных основаниях

Корабль "Донбасс" "чувствительных" для россиян зон Азовского моря не нарушал – штаб ООС

США не советовали Украине уступить территории ради мира - Белый дом

Зеленский представил Байдену видение имплементации Минских соглашений – Сибига

Зеленский и Байден обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА