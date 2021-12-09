Корабль ВМС Украины "Донбасс" лёг на обратный курс от Керченского пролива

Украинский военный корабль "Донбасс" изменил курс, однако на запросы не отвечает, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания",- сообщили в ЦОС.

Как сообщали в ЦОС, утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

"Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было",- подчеркнули в ФСБ.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в ЦОС.

Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - заявили в спецслужбе.