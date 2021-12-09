События

22:16 09.12.2021

Корабль ВМС Украины "Донбасс" лёг на обратный курс от Керченского пролива

1 мин читать
Корабль ВМС Украины "Донбасс" лёг на обратный курс от Керченского пролива

Украинский военный корабль "Донбасс" изменил курс, однако на запросы не отвечает, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания",- сообщили в ЦОС.

Как сообщали в ЦОС, утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

"Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было",- подчеркнули в ФСБ.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в ЦОС.

Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - заявили в спецслужбе.

Теги: #корабль #россия #украина #фсб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:27 09.12.2021
Зеленский и Байден завершили переговоры, обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе и ход реформ в Украине

Зеленский и Байден завершили переговоры, обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе и ход реформ в Украине

22:23 09.12.2021
Байден в разговоре с Зеленским заявил, что любые решения, которые касаются Украины, не могут приниматься без Украины - Ермак

Байден в разговоре с Зеленским заявил, что любые решения, которые касаются Украины, не могут приниматься без Украины - Ермак

21:34 09.12.2021
Украинский корабль "Донбасс" создает угрозу безопасности мореплавания в зоне Керченского пролива, сообщают российские спецслужбы

Украинский корабль "Донбасс" создает угрозу безопасности мореплавания в зоне Керченского пролива, сообщают российские спецслужбы

21:20 09.12.2021
НАТО должно продемонстрировать единство в поддержке Украины - глава МИД Эстонии

НАТО должно продемонстрировать единство в поддержке Украины - глава МИД Эстонии

20:19 09.12.2021
Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

Усилия Байдена по Украине не означают, что нужно отказываться от "нормандского формата" - Макрон

13:01 09.12.2021
Возвращение в Украину активов, украденных окружением Януковича, возможно при условии независимости антикоррупционных органов – посол Швейцарии в Украине

Возвращение в Украину активов, украденных окружением Януковича, возможно при условии независимости антикоррупционных органов – посол Швейцарии в Украине

11:06 09.12.2021
США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для сил обороны Украины на этой неделе – Пентагон

США отправят стрелковое оружие и боеприпасы для сил обороны Украины на этой неделе – Пентагон

09:33 09.12.2021
Украина может применять полученные от США Javelin на всей своей территории, но только для самообороны - Пентагон

Украина может применять полученные от США Javelin на всей своей территории, но только для самообороны - Пентагон

07:09 09.12.2021
Великобритания и Дания будут укреплять сотрудничество для сдерживания России

Великобритания и Дания будут укреплять сотрудничество для сдерживания России

06:15 09.12.2021
США намерены обсудить Россию с партнерами на встрече глав МИД G7

США намерены обсудить Россию с партнерами на встрече глав МИД G7

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Байден завершили переговоры, обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе и ход реформ в Украине

Байден в разговоре с Зеленским заявил, что любые решения, которые касаются Украины, не могут приниматься без Украины - Ермак

Байден в разговоре с Зеленским: Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа

"Укроборонпром" станет акционерным обществом – решение правительства

Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден в разговоре с Зеленским: Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа

"Укроборонпром" станет акционерным обществом – решение правительства

Американский регулятор рекомендовал подросткам 16-17 лет делать третью дозу вакцины Pfizer от COVID-19

Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

Медики США пока почти не фиксируют серьезных осложнений при "омикроне" - глава CDC

В Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией Крыма - Кулеба

Защита внешних границ Евросоюза будет одной из главных задач Франции во главе Совета ЕС - Макрон

Кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву – Аваков

США ввели санкции против бывшего главы КС Тупицкого и его супруги - Госдеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА